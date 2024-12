Ruben Amorim perdeu metade dos dez jogos que disputou enquanto treinador do Manchester United e já começam a surgir dúvidas sobre o futuro nos «red devils», algo que o português considera natural.

«O treinador do Manchester United não pode - nunca, aconteça o que acontecer - estar confortável», começou por dizer Ruben Amorim, em conferência de imprensa.

«Eu conheço o negócio em que estou. Se não vencermos, independentemente de terem pagado a minha cláusula ou não, todos os treinadores estão em perigo. Gosto disso porque este é o nosso trabalho. Podem dizer que estou aqui há um mês e tenho quatro treinos, mas não estamos a ganhar. Essa é a realidade e estou bastante confortável com isso», acrescentou.

Amorim voltou a assumir que precisa de tempo para implementar o seu sistema em Old Trafford. «A ideia precisa de tempo. Já vos disse que este vai ser um momento difícil e que estamos longe do fim deste momento. Temos de continuar e focar no próximo jogo.»

O treinador português assumiu também que não sabe quanto tempo vai demorar até deixar a sua marca no Manchester United.

«Melhorar, tentar ver os vídeos, aproveitar cada minuto de treino e tentar ganhar alguns pontos porque é muito importante neste momento», reconheceu.

Amorim admitiu ainda que os «red devils» têm tido dificuldades em controlar as bolas paradas defensivas. «Qualquer canto é uma oportunidade. Às vezes esquecem os jogadores pequenos e os talentosos, colocas onze jogadores em cantos e faltas e podes fazer tudo dentro da área. Essas são as regras e não podemos chorar por isso, mas fazer a mesma coisa. Temos de fazer a mesma coisa com o adversário, esse é o meu objetivo neste momento.»

«Se as bolas paradas estão a tornar-se tão importantes que podes tudo, temos de aprender e fazer a mesma coisa, mesmo com os pequenos. Usar as regras e não tentar mudá-las para também marcar em lances de bola parada», concluiu.