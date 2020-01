Excelentes notícias para André Gomes e para o Everton. O treinador Carlo Ancelotti revelou esta sexta-feira que o internacional português protagonizou uma recuperação espetacular e vai voltar a treinar já na próxima semana na USM Finch Farm, o centro de treinos do clube de Liverpool.

«São boas notícias, ele está muito bem», anunciou o treinador italiano no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado com o Brighton, referindo que André Gomes vai agora dar um novo impulso no processo de recuperação.

Recordamos que o médio português sofreu uma fratura no tornozelo a 3 de novembro de 2019 no decorrer do jogo com o Tottenham (1-1) e, nos últimos meses, tem estado a recuperar em Portugal. «O André Gomes vai regressar na próxima semana e vai começar a fazer treino individual aqui connosco. Ele está muito bem e a recuperação está a ser rápida», destacou ainda Ancelotti.