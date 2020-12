Um jovem adepto do Everton, de apenas sete anos, aproveitou o confinamento para angariar mais de 7500 libras – mais de 8000 euros – para ajudar várias instituições de caridade.

Para o fazer, a criança ultrapassando vários desafios físicos em casa, pelos quais as pessoas lhe ofereciam valores monetários que Isaac distribuiu depois por associações da comunidade.

Entre os desafios que realizou durante o período do confinamento, Isaac pedalou 1000 quilómetros numa bicicleta estática, ‘escalou’ os 8.800 metros do Evereste e nadou os 560 quilómetros do canal da mancha.

Ao saber da iniciativa, o Everton, clube do qual Isaac é adepto, apesar do pai ser do rival Liverpool, preparou-lhe uma surpresa que passou por uma vídeo-chamada do português André Gomes.

O internacional luso conversou com o jovem adepto sobre a iniciativa dele e ofereceu-lhe depois umas chuteiras, uma bola e luvas de guarda-redes, posição na qual Isaac costuma jogar.