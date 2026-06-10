O português Arnaldo Abrantes está a caminho do Arsenal, para assumir a posição de médico principal do clube inglês.

Segundo o The Athletic, o antigo velocista olímpico português irá substittuir Zafar Iqbal e deve chegar em julho ao campeão da Premier League.

O luso desempenhou a função de médico durante três anos no Nottingham Forest, de 2020 a 2023, e esteve três anos no Aston Villa, de 2023 a 2026. Este vai ser, portanto, o terceiro desafio do ex-atleta em solo britânico.

Arnaldo, diga-se, participou nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.