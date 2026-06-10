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Há 1h e 3min
Antigo velocista olímpico português a caminho do Arsenal
Arnaldo Abrantes vai ser o novo médico principal do campeão inglês
JR
Arnaldo Abrantes vai ser o novo médico principal do campeão inglês
JR
O português Arnaldo Abrantes está a caminho do Arsenal, para assumir a posição de médico principal do clube inglês.
Segundo o The Athletic, o antigo velocista olímpico português irá substittuir Zafar Iqbal e deve chegar em julho ao campeão da Premier League.
O luso desempenhou a função de médico durante três anos no Nottingham Forest, de 2020 a 2023, e esteve três anos no Aston Villa, de 2023 a 2026. Este vai ser, portanto, o terceiro desafio do ex-atleta em solo britânico.
Arnaldo, diga-se, participou nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.
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