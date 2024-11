Causso Daramé, avançado luso-guineense, foi condenado a quatro anos e quatro meses de prisão, após um assalto que deixou um jovem de 19 anos com ferimentos graves, em maio do ano passado, em Portsmouth, Inglaterra.

O jornal The Sun noticia que a vítima, Ronnie Evans, ficou com lesões numa perna e só consegue andar graças a uma tala no pé. O jovem foi esfaqueado por Camaré, que roubou um colar e uma pulseira.

Já em agosto do ano passado, o luso-guineense, de 25 anos, tinha sido condenado a dois anos e quatro meses de prisão por ter sido apanhado na posse de heroína e cocaína no valor de cerca de 1.200 euros.

Formado no Damaiense, Camaré rumou a Inglaterra há cerca de uma década, para ingressar nas camadas jovens do Swansea, onde esteve quatro anos. Voltou a Portugal em 2018/19 e passou ainda por equipas de divisões inferiores na Alemanha e Itália.

Segundo o tablóide The Sun, o jogador entrou no mundo do crime quando o contrato com o Swansea foi rescindido, tendo este recusado receber rendimentos de desemprego.