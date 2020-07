Bruno Fernandes já é uma figura incontornável do Manchester United e mesmo da Premier League depois de ter sido eleito como melhor jogador da liga inglesa, por dois meses consecutivos, o que já não acontecia no clube de Old Trafford desde Cristiano Ronaldo, em 2006. Em declarações à Sky Sports, o internacional português assume-se como um «jogador de risco», mas recusa a ideia de ter mudado a equipa sozinho.

«Sinto-me orgulhoso, porque penso que um jogador pode mudar muita coisa. Claro que ajudo a equipa, mas a equipa já era boa antes, porque nenhuma equipa pode ser tão boa agora e tão má no passado. Não é sobre mim, é sobre confiança, sobre resultados», começou por destacar o médio que, em janeiro, trocou o Sporting pelo United.

A diferença está, defende Bruno Fernandes, nos «riscos» que assume em campo. «Existe muita qualidade na equipa, então para a posição em que eu jogo ter jogadores na frente que podem marcar, que podem fazer muitos golos, é mais fácil para mim. Sou um jogador de risco, corro riscos. Eu quero sempre correr riscos e vou fazê-lo. Vou perder muitas bolas, vou errar muitos passes, mas sei que quando encontrar os meus avançados, os meus extremos, eles vão poder marcar», conta.

A verdade é que Bruno Fernandes tem tido forte influência em quase todas as vitórias do United desde que chegou, seja com golos ou com assistências. «O meu nível melhora de dia para dia porque eles [companheiros] puxam por mim, mas sei que no momento em que não jogar bem ou não estiver no topo da minha condição, todos vão compensar o meu lugar. Precisamos de estar sempre focados para estar no topo, também porque jogamos no Manchester United, neste clube tens de estar na melhor forma em todos os jogos», disse ainda.