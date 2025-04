Bruno Fernandes foi apanhado pela imprensa inglesa a almoçar com John Allen, antigo diretor de comunicação do Manchester United, que não escapou ao despedimento de 250 trabalhadores no último verão.

Os dois foram vistos a dirigirem-se ao restaurante Juniper, local habitualmente frequentado por jogadores do United.

Segundo o The Sun, Allen, apesar de ter sido forçado a deixar os «red devils» fruto da política de cortes implementada por Jim Ratcliffe, mantém contacto com algumas das principais figuras da equipa, entre as quais o médio português, que é capitão.

John Allen trabalhou durante 25 anos nos «red devils» e o gesto de Bruno Fernandes não passou despercebido à imprensa inglesa, que o considera um pormenor de «classe».