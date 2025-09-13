Bruno Fernandes abriu o coração numa entrevista a Kelly Sommers, da BBC, numa série de entrevistas, no mundo do futebol, em que o objetivo é mostrar o lado mais íntimo dos jogadores, a forma como olham para a modalidade e mostrar a pessoa que está por trás do jogador.

Como é que descreves o jovem Bruno. Como eras em criança?

«Um sonhador. Alguém muito apaixonado por tudo o que fazia. Andava com uma bola debaixo do braço o tempo todo. Um miúdo que adorava estar fora de casa, com meus primos, com os amigos, não só para jogar futebol, mas para fazer tudo o que pudesse para aproveitar a infância. Era uma criança muito feliz».

O que te lembras do primeiro clube em que jogaste?

«Chamava-se Infesta. Entrei lá como jogador de futsal, consegui participar num treino e quiseram logo que ficasse a jogar com os mais velhos. Acabei a jogar com pessoas dois anos mais velhas, porque era ainda muito novo para entrar nas ligas. Foi um momento muito bom para mim, porque aprendi com as adversidades, sendo menor, sendo menos forte do que eles e isso me fortaleceu mentalmente, entendendo que você terá esse tipo de desafio ao longo da vida e que precisa superá-los.»

Que treinador influenciou-te mais na carreira?

«Como técnico, acho que [Francesco] Guidolin foi quem mudou a minha carreira na Udinese porque foi ele que me pôs a jogar. Fez-me pensar em tudo o que tinha que fazer. Fez-me aprender que, para chegar ao nível mais alto, tens de sofrer.»

Que jogador escolhias para marcar um penálti?

«Essa é fácil. Cristiano [Ronaldo]. Acho que ele é provavelmente a pessoa que a maioria das pessoas no mundo do futebol escolheria. Simplesmente pela maneira como ele lida com os momentos de pressão, vinte anos a jogar ao mais alto nível e sempre a conseguir, ano após ano, os melhores números, os melhores níveis e tudo mais».

Dos jogadores que já terminaram a carreira, qual é que admiravas mais?

«Joguei contra quase todos os meus ídolos. Eu diria dois - [Zinedine] Zidane e Ronaldinho. Ronaldinho foi meu primeiro amor no futebol, basicamente. Ele simplesmente fazia toda a gente gostar de futebol, amar o futebol. Era muito divertido vê-lo jogar, sempre com um sorriso no rosto em tudo o que fazia. Era pura alegria».

Maior orgulho na tua carreira?

«De tudo, porque eu era um miúdo cheio de sonhos que nunca pensou que alcançaria tanto quanto alcancei — porque nunca pensas nisso. Só pensas em jogar futebol. Pensas em divertir-te e jogar o máximo que puderes. Vês a televisão, vês os profissionais e pensas que é aqui que eu quero estar. Mas meu pensamento era simplesmente gostar de jogar futebol e querer fazer isso o resto da minha vida. Não há nada mais que saiba fazer, não há nada mais que queira fazer diferente disso. Para mim, o futebol sempre foi e sempre será o meu principal objetivo até o fim dos meus dias, não da minha carreira.»

Como é que um amigo te descreveria?

«Não sei. Teria de perguntar a ele! Sou muito apaixonado por tudo o que faço. Em tudo o que me incluo, gosto de me entregar ao máximo. Não gosto de deixar as coisas a meio. O futebol era o principal e eu sempre quis dedicar-me ao máximo. O que vocês vêem em campo é como o Bruno é: a paixão que coloco em tudo. Sou muito mais calmo fora de campo — não tenho as emoções tão à flor da pele como em campo. Mas ainda sou muito apaixonado por tudo o que faço.»

Ficas muitas vezes nervoso em campo?

«Muitas vezes. No jogo contra os Wolves, eu estava no banco, mas acho que fico mais nervoso no banco. Espero que não fique muitas vezes no banco. Fico mais nervoso a assistir ao jogo porque sofro pelos meus companheiros, quando vejo que eles tentam fazer algo diferente, mas não acontece. Fico nervoso e não consigo ficar quieto no banco ou mesmo em casa se tiver que ficar a ver o jogo em casa. Não consigo ficar quieto. Preciso ser barulhento e ativo. É como se estivesse no jogo.»

Se pudesses passar despercebido durante um dia, o que farias?

«Iria com os meus filhos aonde eles quisessem ir. Às vezes é muito difícil acompanhar os meus filhos em certos momentos. Eles são muito atentos às pessoas que pedem fotos e coisas do tipo e já sabem que quando alguém me pede fotos, eles simplesmente afastam-se. Gostava de ir aos lugares que eu frequentava quando era criança, com eles, sem que eles precisassem parar o tempo todo e apenas aproveitar o tempo com eles».

O que é que as pessoas pensam de ti que não é verdade?

«Nada. As pessoas têm uma opinião sobre mim e eu não posso mudar isso. É assim que as pessoas querem te julgar pelo que vêem em campo, na televisão ou em entrevistas. Não posso mudar isso. Elas têm a liberdade de pensar o que quiserem sobre mim, assim como eu tenho a liberdade de pensar sobre elas. Não julgo as pessoas até conhecê-las. Podem ter uma opinião sobre mim, tudo bem — todos nós temos uma opinião, e é por isso que a vida é tão boa e tão diferente. Se todos pensássemos da mesma forma, seria muito chato».