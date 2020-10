Bruno Fernandes negou nesta quarta-feira qualquer discussão com Solskjaer após ter sido substituído pouco depois do intervalo na goleada sofrida diante do Tottenham por 6-1. As declarações do jogador foram prestadas à Sport Tv na zona de entrevistas rápidas após a vitória dePortugal sobre a Suécia.

«Tem-se especulado muito em relação a isso. Primeiro foi uma discussão com os companheiros de equipa, como não colou, arranjaram uma discussão com um companheiro só [Lindelof], como também não colou agora é com o Solskjaer… Acredito que seja uma forma de desestabilizar o grupo, mas não é verdade.

Fui substituído ao intervalo, por opção técnica, é verdade. O treinador disse-me que o jogo estava praticamente acabado [o Man. Utd perdia por 4-1] e teríamos muitos jogos pela frente. Não fiquei satisfeito por sair, claro, mas compreendi e não disse nada que pudesse prejudicar o grupo.

«Depois do jogo perguntou-me se queria dar uma palavra de apoio à equipa – tal como perguntou a mais dois ou três jogadores, mas achámos que não era o melhor momento.

Falámos depois por mensagem, ele até e desejou boa sorte para a seleção. Só tenho de estar grato ao treinador: foi ele que apostou em mim e as táticas dele são perfeitas para mim. Por isso, não usem o meu nome, o dos meus colegas ou do treinador para arranjar confusão no Manchester United. O ambiente está bom e a equipa está preparada para dar uma resposta já no próximo jogo.»