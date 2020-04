O futebolista português Bruno Fernandes afirmou que o Manchester United lhe despertou maior interesse quando o compatriota Cristiano Ronaldo ali jogou e, entre recordações a ex-jogadores que marcaram o clube, disse que, entre Paul Scholes e Roy Keane, preferia… os dois.

«Olhei para o Manchester com mais interesse quando o Cristiano [Ronaldo] estava cá, porque é normal, quando tens jogadores portugueses nas equipas, olhares mais para elas do que para as outras. Mas, na altura, comecei a olhar para o Manchester de forma diferente porque vês o Cristiano, mas vês também uma equipa com o Scholes, o Rooney, o Giggs, e antes tinhas o Keane e Cantona. Muitos jogadores, o Van Nistelrooy… podia ficar horas a dizer nomes de jogadores do Manchester United. Também o Nani, que jogou comigo. Muitas estrelas jogaram aqui», começou por dizer o médio, em entrevista aos canais do clube inglês.

Questionado se preferia ter ao seu lado Roy Keane ou Paul Scholes, a meio-campo, o português disse querer ter os dois.

«Se puder ter os dois [é melhor]. Preciso de um atrás de mim a dar pontapés a toda a gente e a recuperar bolas, como o Roy Keane fazia. E de ter a qualidade para dar bolas aos rapazes da frente de ataque. Roy Keane é o tipo de jogador que todas as equipas precisam. As equipas jogam de forma diferente, mas todas o podem ter. Não interessa se jogas com posse de bola ou no contra-ataque, precisas de um homem assim normalmente. Acho que o Roy Keane foi um excelente jogador e poderia dar-me muita cobertura atrás», afirmou, sem esquecer o antigo homem da camisola 18, que agora Bruno enverga.

«Jogar lado a lado com o Scholes seria fantástico. Se pudesse jogar com os dois, jogava com o Roy Keane atrás de mim e do Scholes, porque eu e o Scholes podemos chegar à área adversária e marcar. Queremos marcar, queremos estar na área, não? Então, talvez precisemos do Roy Keane nas nossas costas», acrescentou, por último.