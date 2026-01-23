Carrick: «Dalot está desesperado por jogar bem e adora o Man. United»
Novo treinador da equipa inglesa deixa elogios ao internacional luso
Quase sempre titular, mas nem sempre elogiado pelos adeptos, Diogo Dalot tem vivido uma temporada de altos e baixos no Manchester United, tal como o restante plantel. No entanto, Michael Carrick, sucessor de Ruben Amorim no comando técnico da equipa, deixou rasgados elogios ao lateral português.
Na antevisão ao próximo duelo do Manchester United contra o líder Arsenal, numa deslocação complicada a Londres, um dos jornalistas perguntou sobre a temporada de Diogo Dalot e como a mudança para um 4-3-2-1 pode ajudar o lateral-direito. Carrick concorda.
«Acho que ele jogou muito bem na semana passada, devo dizer. Obviamente, houve o incidente com o cartão amarelo, que aconteceu provavelmente aos dez minutos, mas ele conseguiu jogar um contra um com o ala durante o resto do jogo e defender tão bem como defendeu, o que foi muito impressionante. Por isso, fiquei muito satisfeito com ele na semana passada», admitiu, em relação à vitória sobre o Manchester City.
«Acho que é bastante óbvio que tem havido altos e baixos no desempenho, não individualmente, mas coletivamente, por isso não é fácil encontrar o ritmo e a melhor forma individualmente. Pelo que tenho visto, conheço o Diogo há algum tempo e vi-o esta semana, está muito concentrado. Ele está desesperado para jogar bem e adora jogar pelo clube. Isso é visível. Como disse, ele jogou muito bem na semana passada, por isso há muito por onde ele pode construir», afirmou Michael Carrick.
Dalot leva 22 jogos esta temporada, com um golo e duas assistências no currículo. Cumpre a oitava época ao serviço do clube (pelo meio teve um empréstimo ao Milan, em 2020/21).