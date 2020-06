O português Cédric Soares fraturou o nariz num choque acidental com o companheiro de equipa Bukayo Saka, ficando fora das opções de Mikel Arteta para o jogo do Arsenal com o Manchester City, agendado para esta quarta-feira às 20h15.

Ainda se desconhece o tempo de paragem do português, dado que não foi revelado pelo Arsenal. Recorde-se que o lateral luso chegou no mercado de inverno aos gunners, por empréstimo do Southampton, e ainda procura a estreia pela equipa londrina.