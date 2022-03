Cristiano Ronaldo vai terminar a corrente temporada sem conquistar qualquer troféu a nível de clubes, o que acontece pela primeira vez nos últimos dezassete anos, desde 2004/05, ainda no decorrer da sua primeira passagem pelo Manchester United.

A derrota da equipa de Old Trafford, em casa, diante do Atlético Madrid (0-1), na quarta-feira à noite, fechou a porta da Liga dos Campeões, a última possibilidade do internacional português levantar um troféu esta temporada.

A Premier League continua a ser um objetivo matematicamente possível para o Manchester United, mas recuperar vinte pontos ao vizinho City, em apenas nove jornadas, é irrealista, para não dizer impossível.

Antes de cair da Liga dos Campeões, o United já tinha sido afastado da Taça da Liga inglesa, em setembro de 2021, pelo West Ham (0-1); e da Taça de Inglaterra, em fevereiro de 2022, pelo Middlesbrough (1-1, 7-8gp).

Há dezassete anos, os «carrascos» foram Mourinho e Wenger

Repete-se, assim, a temporada de 2004/05, a última em que o internacional português não levantou um único troféu, embora tenha estado próximo disso.

Na segunda temporada de Ronaldo em Old Trafford, o Manchester United foi terceiro na Premier League, atrás do Arsenal e do Chelsea, campeão com José Mourinho. Na Taça de Inglaterra, a equipa comandada por Alex Ferguson chegou à final com o Arsenal de Arséne Wenger, mas perdeu no desempate por grandes penalidades (4-5), depois de um empate sem golos.

Na Taça da Liga, a equipa de Old Trafford também foi eliminada por Mourinho, nas meias-finais (1-2). Na Europa, o United também chegou aos oitavos de final da Champions, mas caiu com duas derrotas por 1-0 diante do Milan.

Há dezassete anos, Cristiano Ronaldo tinha apenas vinte anos.