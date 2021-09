Cristiano Ronaldo não esconde o entusiasmo com o regresso ao Manchester United e no final do treino desta quinta-feira voltou a dar conta disso mesmo com uma mensagem nas redes sociais.

«Um novo desafio, mas sempre com os mesmos objetivos. Vamos Manchester United», escreveu o internacional português na conta pessoal no Instagram.

Cristiano Ronaldo pode voltar a jogar pelo United já no próximo sábado, dia em que a equipa comandada por Ole Solskjaer recebe o Newcastle em Old Trafford.