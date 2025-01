O internacional português Diogo Dalot deixou vários elogios a Ruben Amorim e destacou a capacidade do treinador português na comunicação com o plantel.

«É exigente. É especial, porque tem esta mentalidade muito boa no que toca ao que ele quer dos jogadores. É muito claro com todos os jogadores. Temos de nos adaptar o mais rápido possível», disse o lateral-direito, em entrevista à BBC.

«A nível da comunicação, é muito bom a falar com todos, o que é muito importante, para passar a mensagem e para que os jogadores a percebam. É isso que estamos a tentar transportar para o campo para tentar deixar esta situação em que não obtemos os resultados que queremos», acrescentou.

Antes do empate em Anfield, com o Liverpool (2-2), Amorim reconheceu que alguns jogadores do Manchester United estavam «ansiosos» e, por vezes, «com medo em campo», isto além de questionar a falta de líderes no balneário. Dalot ouviu o que disse o treinador e não ficou indiferente.

«Esses comentários dele beliscaram-me, [a liderança] é algo que tenho tentado tirar de mim nos últimos anos. Mas temos grandes líderes dentro do balneário, as pessoas podem não ver isso, às vezes, mas tentamos ajudar os nossos colegas da melhor maneira. Mas, se o treinador sente isso, temos de olhar para nós e pensar como podemos melhorar a equipa. Beliscou-me, para ser honesto. Eu tento passar a minha experiência aos jogadores mais novos, mas, ao mesmo tempo, diria que temos grandes líderes dentro do balneário que podem estar à altura do nível [exigido]», vincou.