Paulo Fonseca não vai ser o próximo treinador do Tottenham. O Maisfutebol apurou que os Spurs desistiram nas últimas horas da contratação do treinador português, mesmo tendo um acordo vernal desde a semana passada.

Conforme o nosso jornal revelou no dia 11, Paulo Fonseca tinha acertado um contrato válido por duas temporadas, com mais uma temporada de opção, depois de alguns dias de negociações com o novo diretor de futebol do emblema inglês, o italiano Fabio Paratici, ex-Juventus. A assinatura, inclusive, estava prevista para esta semana.

Entre segunda e terça-feira, o treinador e o dirigente, inclusive, tiveram duas reuniões presenciais na região de Milão já para traçar o planeamento da nova temporada. Falaram do plantel e de eventuais reforços. Esta quinta-feira pela manhã, entretanto, o português recebeu um telefonema de Londres a dizer que o acordo tinha caído.

De acordo com a Imprensa italiana, Genaro Gattuso, que deixou o comando da Fiorentina com menos de um mês no cargo, é nome mais forte agora para assumir o Tottenham.