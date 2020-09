Txiki Begiristain, diretor desportivo do Manchester City, explicou o que levou o clube inglês a gastar perto de 70 milhões de euros por Rúben Dias.

«É um jogador que seguíamos há algum tempo e estávamos impressionados com a forma como evoluiu como jogador no Benfica. Tornou-se num verdadeiro líder e, como defesa, tem todas as características que procuramos num defesa central. Ele é ótimo no jogo aéreo, é bom em duelos individuais e é um jogador dotado tecnicamente. Por isso estamos convencidos de que vai crescer como jogador connosco», afirmou em declarações aos meios de comunicação do Manchester City

Txiki Begiristain admitiu a juventude de Rúben Dias, mas sublinhou que se trata de um jogador que já apresenta um elevado grau de maturidade. «Já tem experiência num grande clube como o Benfica e estamos satisfeitos com a sua contratação. É mais um jogador talentoso que vamos adicionar ao nosso grupo e pode melhorar ainda mais com Pep Guardiola.»