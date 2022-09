Fábio Vieira teve uma estreia de sonho como titular do Arsenal. O internacional sub-21 português marcou no triunfo dos «gunners» no dérbi londrino contra o Brentford e ouviu os adeptos cantarem o seu nome.



«Obviamente foi muito bom para mim que cheguei aqui lesionado, infelizmente. Tive algum tempo parado. Voltar à competição custa um bocadinho, mas passo a passo, fui treinando, evoluindo e crescendo. Agora estou aqui, marquei o primeiro golo e estou muito feliz por isso», referiu, na flash interview da ESPN Brasil.



O jogador, recrutado ao FC Porto no verão, confessou que precisa de melhorar o seu inglês e salientou o apoio dos colegas portugueses e brasileiros na adaptação ao clube.



«Preciso de melhor o meu inglês e ele [ndr: aponta para Martinelli] ajuda-me muito com a língua. O facto de ter brasileiros e portugueses na equipa ajudou-me. É malta que fala a mesma língua. Não sei tanto inglês, mas estou a aprender e com a ajuda deles é cada vez mais fácil», disse.



Os adeptos do Arsenal recuperaram uma música que cantavam para Patrick Vieira, quando este jogou no clube entre 1996 e 2005, e adaptaram-na para Fábio.



«É muito bom ouvir isso [ndr: a música]. É sinal de que os adeptos estão a gostar de mim e do que sou como jogador. Sentir o apoio deles é fantástico», concluiu.



Fábio Vieira leva dois jogos disputados pelo Arsenal esta época, ambos como titular: um na Liga Europa, na visita a Zurique, e outro contra o Brentford.