Vítor Pereira foi acusado de «má conduta» pela Federação Inglesa de Futebol (FA) pelo episódio que levou à expulsão durante o jogo entre o Wolverhampton e o Brighton, na última jornada do campeonato.

Tudo aconteceu ao minuto 19, quando Vítor Pereira, sabe o Maisfutebol, ficou irritado com a ação de um jogador dos «lobos» e pontapeou uma bola na linha lateral, o que lhe valeu um cartão vermelho direto e a consequente expulsão. No entanto, o treinador português pediu desculpa ao árbitro de imediato e vai fazê-lo novamente quando voltar a falar à imprensa.

No comunicado divulgado esta quinta-feira, a FA explica que o técnico português tem até 13 de outubro para responder à acusação, que aponta a «maneira imprópria» como agiu naquela situação.