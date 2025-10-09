Federação inglesa aguarda explicações de Vítor Pereira após expulsão
Treinador português foi acusado de «má conduta» pelo comportamento que valeu o vermelho, no jogo contra o Brighton
Treinador português foi acusado de «má conduta» pelo comportamento que valeu o vermelho, no jogo contra o Brighton
Vítor Pereira foi acusado de «má conduta» pela Federação Inglesa de Futebol (FA) pelo episódio que levou à expulsão durante o jogo entre o Wolverhampton e o Brighton, na última jornada do campeonato.
Tudo aconteceu ao minuto 19, quando Vítor Pereira, sabe o Maisfutebol, ficou irritado com a ação de um jogador dos «lobos» e pontapeou uma bola na linha lateral, o que lhe valeu um cartão vermelho direto e a consequente expulsão. No entanto, o treinador português pediu desculpa ao árbitro de imediato e vai fazê-lo novamente quando voltar a falar à imprensa.
No comunicado divulgado esta quinta-feira, a FA explica que o técnico português tem até 13 de outubro para responder à acusação, que aponta a «maneira imprópria» como agiu naquela situação.
Regulation and Discipline update on @Wolves: pic.twitter.com/XeKuusIF1J— FA Spokesperson (@FAspokesperson) October 9, 2025