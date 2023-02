João Félix voltou a fazer comparações entre o Chelsea e o Atlético Madrid, referindo que em Londres tem «mais liberdade» para colocar em prática o seu futebol e também falou da abordou a forma como foi recebido pelos adeptos que lhe dedicaram um cântico logo no primeiro dia, coisa que nunca ouviu das bancadas do Metropolitano em Madrid.

«Estive três anos e meio no Atlético e nunca ouvi um cântico, aqui logo no primeiro jogo tive um», começou por destacar o internacional português em entrevista ao portal sul-americano ESPN.

O Chelsea já vivia um momento complicado quando João Félix chegou, está atualmente no décimo lugar da Premier League, e a verdade é que os primeiros passos do internacional português também não foram propriamente positivos. Foi expulso na estreia, cumpriu três jogos de castigo, depois foi titular no empate com o West Ham (1-1) e na derrota diante do Southampton (0-1).

Apesar de tudo, Félix faz um balanço positivo em Stamford Bridge e diz que se sente mais livre em campo. «tenho muito mais liberdade para pôr em prática o meu futebol, para estar ao melhor nível e para ajudar a equipa. É isso que tento fazer, procuro divertir-me em campo», assinalou.

O Chelsea está, nesta altura, a 23 pontos do vizinho Arsenal, na Premier League, mas na Liga dos Campeões tem fortes possibilidades de chegar aos quartos de final, depois de ter perdido por 1-0 na primeira mão em Dortmund. «Isso é seguro, o nosso objetivo é ganhar a Champions», destacou ainda o internacional português.