O Chelsea preparou uma homenagem a Hilário, português que vai encerrar a ligação de 18 anos aos londrinos para integrar o staff de Thomas Tuchel na seleção inglesa a partir do próximo mês.

Antes do jogo desta tarde com o Fulham, o último do ano em casa, os «blues» deixaram uma camisola do português num lugar do balneário, ao lado dos equipamentos dos atuais jogadores.

Hilário chegou a Stamford Bridge em 2006 enquanto guarda-redes. Em 2014, quando acabou a carreira, integrou a equipa técnica do Chelsea na função de observador e, mais tarde, assumiu o cargo de treinador de guarda-redes, que vai também desempenhar na seleção inglesa.

De resto, o português de 49 anos e Tuchel já trabalharam juntos no Chelsea em 2020/21 e 2021/22.