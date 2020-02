O primeiro jogo de Bruno Fernandes pelo Manchester United foi também o mesmo em que Daniel Podence se estreou no Wolverhampton. No final do encontro, os dois jogadores, que foram companheiros de equipa no Sporting, deram um abraço, que ficou registado numa foto partilhada pelo avançado no Instagram.

«Só respeito e amor», escreveu Podence, mostrando que o facto de serem agora adversários, não apaga os momentos que viveram juntos.