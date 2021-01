Pep Guardiola voltou a elogiar as prestações de Ruben Dias, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão da receção do Manchester City ao Aston Villa, marcado para esta quarta-feira.

O treinador catalão até estava a responder a uma pergunta sobre John Stones, o companheiro de Ruben Dias no eixo defensivo dos citizens, mas acabou por voltar a falar no internacional português.

«Ele tem sido incrível, não apenas com o John [Stones]. É um tipo com habilidade, vive cada ação noventa minutos, está sempre focado naquilo que deve fazer para ajudar os companheiros de equipa, com os centrais e médios defensivos», começou por referir.

O treinador valoriza ainda mais a qualidade do central contratado ao Benfica, face à sua juventude. «Está sempre concentrado e isso não é fácil de encontrar em alguém com 23 anos», acrescentou.