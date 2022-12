Helena Costa deixou os alemães Eintracht Frankfurt no final de novembro para integrar a equipa técnica do Watford, onde irá liderar o departamento de scouting do clube inglês, as mesmas funções que exercia no clube alemão.

A observadora portuguesa, de 44 anos, chegou ao quarto classificado do Championship, integrada na equipa do novo diretor desportivo da equipa, Ben Manga, também proveniente do clube da Bundesliga. Esta mudança foi intermerdiada pelo empresário português Diogo Correia Henriques.

Ben Manga, antigo internacional da Guiné-Equatorial, terminou a carreira de jogador na Alemanha onde começou uma nova carreira no scouting. Começou a trabalhar no Hoffenheim e passou pelo Estugarda, antes de chegar ao Eintracht Frankfurt onde ajudou o clube a conquistar uma Taça da Alemanha e uma Liga Europa.

Helena Costa, que estava no Eintracht desde 2017, conta já com uma boa experiência na Europa. Começou a trabalhar na formação do Benfica, mas também treinou as equipas femininas do Odivelas e 1.º de Dezembro, assim como das seleções do Qatar e do Irão.

Antes de integrar a equipa técnica do Eintracht Frankfurt, Helena Costa também fez prospeção para o Celtic e, em 2014, foi anunciada como treinadora do Clermont Foot, então na segunda divisão francesa, o que faria dela a primeira mulher a treinar uma equipa profissional masculina. No entanto, a técnica portuguesa acabou por demitir-se ainda antes do início das competições, devido a diferendos com o diretor desportivo a propósito da gestão do mercado de transferências.

Nos últimos anos, paralelamente às funções que já tinha no Eintracht, trabalhou também como comentadora televisiva.