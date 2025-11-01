No dia em que o Manchester United escorregou e o Arsenal manteve-se líder isolado, o sábado de Premier League contou também com um duelo entre treinadores portugueses.

O Fulham, orientado por Marco Silva, recebeu e venceu o Wolverhampton, de Vítor Pereira, por 3-0. Assim, a equipa da casa regressou às vitórias, enquanto que os visitantes continuam sem vencer na Liga inglesa.

O primeiro golo da partida foi apontado cedo. Ryan Sessègnon, defesa internacional jovem inglês, abriu as contas do jogo logo aos nove minutos. Ainda na primeira parte, os Wolves ficaram reduzidos a dez unidades depois de Emmanuel Agbadou ter visto o vermelho direto.

Os restantes golos do triunfo surgiram na segunda metade. Harry Wilson dilatou para dois golos (62m). Yerson Mosquera, que saltou do banco ao intervalo, marcou na própria baliza (75m), estabelecendo o 3-0 final.

Com este triunfo, o Fulham é 14.º com 11 pontos. Já o Wolverhampton mantém-se na 20.ª e última posição com apenas dois pontos.

Outros resultados:

Brighton 3-0 Leeds United

Burnley 0-2 Arsenal

Crystal Palace 2-0 Brentford

Nottingham Forest 2-2 Manchester United

















