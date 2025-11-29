Made In
Há 1h e 5min
Inglaterra: Marco Silva bate Tottenham no dérbi de Londres
Liderança imposta cedo na partida valeu três pontos ao Fulham
TR
Liderança imposta cedo na partida valeu três pontos ao Fulham
TR
O Fulham de Marco Silva venceu o Tottenham (2-1) na 13.ª jornada da Premier League. No primeiro dérbi de Londres da jornada - antes do Chelsea-Arsenal de domingo - os golos cedo na partida escreveram o triunfo do técnico português.
Kenny Tete, defesa neerlandês, abriu as contas logo aos quatro minutos de jogo. Pouco depois foi a vez de Harry Wilson, avançado de 28 anos, dilatar a vantagem para dois golos (6m).
Com uma entrada forte da equipa do técnico luso, a resposta do Tottenham surgiu apenas na segunda parte. Mohammed Kudus, avançado ganês, reduziu para a equipa da casa (59m).
Com este triunfo, o Fulham é 15.º com 17 pontos. O Tottenham, por sua vez, está no décimo lugar com 18 pontos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS