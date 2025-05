Nuno Espírito Santo e Vítor Pereira estão nomeados para treinador do ano na Liga inglesa.

Os dois portugueses concorrem ao prémio juntamente com Arne Slot (Liverpool), Eddie Howe (Newcastle) e Thomas Frank (Brentford).

NES conduziu o Nottingham Forest até aos lugares europeus e ainda está na luta pela Champions. O português arrecadou três prémios de melhor treinador do mês esta temporada, mais do que qualquer outro técnico.

Já Vítor Pereira, pegou no Wolverhampton em dezembro, quando os «lobos» estavam no 19.º lugar. O técnico de 56 anos tirou a equipa da luta pela despromoção (atualmente ocupam o 14.º posto) e, em abril, foi eleito o melhor treinador.

De notar ainda que Arne Slot foi campeão com o Liverpool em época de estreia na Premier League, enquanto Eddie Howe está na luta pelo segundo lugar com o Newcastle e Thomas Frank surpreendeu ao levar o Brentford, até ao momento, ao oitavo posto.

