Ruben Amorim não terá precisado de muito tempo para convencer os jogadores do Manchester United. Algumas das principais figuras do plantel dos «red devils» já tinha manifestado o agrado após o primeiro treino do técnico português e, agora, o jornal The Sun revela o ambiente no balneário relativamente ao ex-Sporting.

Segundo o tablóide, Amorim teve uma conversa com os jogadores, na qual revelou a sua visão quanto ao insucesso dos treinadores que passaram pelo clube após Sir Alex Ferguson.

«Ele disse-lhes que os treinadores de topo não replicaram o sucesso de Sir Alex porque viveram à sua sombra, em vez de fazerem com que a equipa jogasse com o seu espírito», contou uma fonte da equipa ao The Sun.

O plantel do Manchester United vê em Amorim várias semelhanças com José Mourinho. «Mesmo antes da primeira sessão de segunda-feira, os jogadores ficaram muito impressionados. Depois do treino, eles ficaram impressionados com a sua energia, abordagem e confiança. Há definitivamente algo de Mourinho na maneira como ele fala e na sua autoconfiança – mas o estilo é dele. Os jogadores acham que ele é muito acessível e que vai entendê-los. Alguns deles dizem que é o Mourinho 2.0.»

Amorim terá dito aos jogadores que o talento do plantel é «inacreditável», contudo, «precisam de jogar como equipa».

O treinador português vai deixar que os atletas conquistem um lugar na equipa com o rendimento nos treinos e já deixou vincado que quer implementar um sistema, tal como foi possível perceber nas imagens do primeiro treino divulgadas pelos «red devils».

«Uma coisa que os jogadores terão de aprender rápido é que é imperativo que sigam o seu sistema e princípios», disse ainda a fonte.

«Ele entende como eles vivem, como querem trabalhar e como tirar o melhor proveito deles. Como tem apenas 39 anos, entende como se vestem, a música que ouvem e os sentimentos deles sobre um jogo moderno», rematou.

A estreia de Amorim no banco do Manchester United está marcada para domingo, na visita ao Ipswich, em jogo da 12.ª jornada da liga inglesa.