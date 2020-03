Joe Cole acredita que o Tottenham tomou a decisão correta ao trocar Mauricio Pochettino por José Mourinho. O antigo internacional inglês referiu, no entanto, que a posição do Special One não é fácil.

«O José colocou-se numa situação difícil. Na comunicação social há muitos anti-José, pessoas que são rápidas em cair em cima dele, especialmente por ter tido tanto sucesso na carreira», começou por dizer o antigo jogador do Chelsea, em entrevista à Sky Sports.

Para Cole, os Spurs precisavam da mudança, pois Pochettino já tinha dado o que tinha a dar no clube.

«Tem de se ver o trabalho em perspetiva. Acho que o Pochettino já tinha chegado ao fim da linha. A equipa não estava a jogar bem, precisava de uma mudança», defendeu.

O ex-futebolista, agora com 38 anos, acredita que é preciso tempo e uma renovação na equipa para que Mourinho tenha sucesso em Londres mais uma vez.

«É como virar um cruzeiro. Não podes virá-lo muito rápido, leva tempo.Ele precisa de tempo e de trazer novos jogadores. Acho que a relação com o Daniel Levy [n.d.r presidente do Tottenham] é importante. Se o Levy lhe arranjar os jogadores que ele quer e lhe der tempo, acho que será bem-sucedido», concluiu.