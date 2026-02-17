José Sá considera que o Wolverhampton está condenado à descida de divisão. O guarda-redes português assumiu que os «lobos» estão numa situação muito complicada e que o foco já é evitar ser a pior equipa de sempre da Liga inglesa.

«Temos de ser realistas e temos de ser homens. Já falei com o mister, gosto de ser honesto e é o que eu penso. É muito difícil o Wolves safar-se esta época, a distância é muito grande. Faltam 12 jogos e é uma distância muito grande. Só por um milagre dos grandes é que nós nos conseguíamos safar. O que lhes tenho dito é: pelo menos não sermos a pior equipa da Premier League. A pior equipa fez 11 pontos [Derby County, em 2007/08], nós estamos com nove. O objetivo agora é não ser a pior, porque eu não quero ficar com esse recorde histórico negativo. Depois, logo se vê», disse o internacional português, em entrevista à DAZN.

«Tento ser uma pessoa alegre, porque sou alegre e tranquilo, tento puxar por eles. É ganhar o máximo de pontos para não sermos a pior equipa da Premier League. Temos de ser realistas, o nosso plantel é curto para a Premier League, a nível de qualidade e de jogadores. É a realidade», acrescentou.

O Wolverhampton é o lanterna-vermelha do campeonato inglês, com apenas nove pontos e já a 18 do 17.º lugar, o primeiro acima da linha de água. O Burnley, que é penúltimo, tem 18 pontos, enquanto o West Ham, de Nuno Espírito Santo, tem 24 e é antepenúltimo.