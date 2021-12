A conhecida publicação britânica Four Four Two elaborou a habitual lista de melhores treinadores do ano 2021 e escolheu apenas um português para integrar um plantel de treinadores de luxo.

O técnico do Wolverhampton surge no 44.º lugar de uma lista cujo top-5 é composto por Hans-Dieter Flick, Antonio Conte, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel e Pep Guardiola, o melhor para a Four Four Two.

«O treinador do Wolves pode ter uma presença tranquila junto à linha lateral, mas não engana: Lage é um treinador profundamente inteligente e completo», elogia a publicação.

«Os primeiros sinais no Molineux parecem promissores e podem deixá-lo no radar de equipas maiores, se continuar com esta trajetória», continua, deixando elogios ao trabalho feito por Lage no Benfica.