Jesse Lingard, jogador do Manchester United e assumido adepto dos Toronto Raptors, elegeu Cristiano Ronaldo quando lhe foi pedido um nome de um futebolista cujos feitos fossem comparáveis aos de Michael Jordan na NBA (liga norte-americana de basquetebol) nos anos noventa.

«Tenho de dizer Cristiano Ronaldo. Por tudo o que ele alcançou na carreira. Já esteve em vários clubes e ganhou muitos troféus. Penso que é uma lenda do futebol, é o Michael Jordan do futebol», atirou o internacional inglês em conversa com a Sky Sports a propósito do regresso da NBA marcado para 30 de julho.

Lingard recordou depois o primeiro contato com Cristiano Ronaldo. «Quando ele chegou ao Manchester United eu tinha onze ou doze anos. Na altura estávamos a fazer um DVD com exercícios e foi ele que nos veio ensinar os exercícios, foi muito bom. Foi a primeira vez que o vi. Ele era ainda muito jovem e magro quando chegou», contou.

Depois disso, Lingard chegou a treinar com Ronaldo ainda no Manchester United. «Joguei contra ele algumas vezes, nunca me deu problemas. Houve um jogo na pré-época em que ele mostrou todas as suas qualidades», acrescentou ainda.