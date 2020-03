Alan Shearer, Gary Lineker e Ian Wright, ilustres avançados da história do futebol inglês, fizeram uma lista dos dez melhores avançados de sempre da Liga inglesa desde que a prova passou a chamar-se Premier League, em 1992/93.

Esse critério faria com Lineker caísse do leque de opção, uma vez que cumpriu a última época em Inglaterra (no Tottenham) na temporada de 1991/92.

Do debate da equipa de comentadores do podcast Match Of The Day surgiu uma lista liderada por Alan Shearer, mas na qual não falta Cristiano Ronaldo, que marcou 84 golos em 196 partidas pelo Manchester United entre 2003 e 2009.

Veja o top 10 na GALERIA EM ANEXO.