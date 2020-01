21 jogos na Premier League, 20 vitórias. O registo impressionante, praticamente imaculado, do Liverpool teve mais um capítulo este sábado. A 20ª vítima foi o esforçado, mas insuficiente, Tottenham de José Mourinho. 0-1 para os reds, tudo resolvido por Roberto Firmino aos 37 minutos.



O golo acabou por ser o corolário da superioridade dos homens de Jurgen Klopp, praticamente desde o início da partida. Oxlade-Chamberlain atirou ao poste logo aos dois minutos, Virgil van Dijk assustou de cabeça pouco depois e Roberto Firmino fez nono golo da época quando o intervalo já estava perto.



FICHA DE JOGO DO TOTTENHAM-LIVERPOOL: 0-1



Nesse lance, validado pelo VAR após uma dúvida sobre a ação de Jordan Henderson - não houve mão, Firmino aproveitou bem a benevolência ingénua do estreante Japhet Tanganga. Os 20 anos do defesa central rookie fizeram-no colocar mal o corpo e abordar hesitante a jogada. Firmino não perdoou.



O Liverpool foi melhor também na segunda parte e só nos derradeiros 15 minutos o Tottenham arriscou mais qualquer coisa. Erik Lamela tentou de longe, Son nunca parou, mas a ausência do lesionado Harry Kane foi demasiado importante.



Nesta altura, o Liverpool está um bom patamar de qualidade acima dos Spurs. Um bom desafio para José Mourinho.