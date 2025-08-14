Este sábado marca o arranque da nova temporada para o Fulham e Marco Silva aproveitou a conferência de imprensa para antever um jogo difícil diante do Brighton, assim como deixar críticas à «passividade» do clube no mercado.

O técnico português garante que o plano definido pelos «cottagers» ainda não foi cumprido, sendo que apenas asseguraram a contratação do guarda-redes Benjamin Lecomte, ao Montpellier.

«Se acredito que ainda vou receber reforços? Não há outra hipótese. Tenho de dizer que fomos muito, muito, muito passivos. Se me perguntarem se eu esperava isso, claro que não. Mas é o mercado, é o que é. Havia um plano e, infelizmente para nós, ainda não foi cumprido. Vamos esperar que até ao fim do mercado possamos reforçar as posições de que precisamos», começou por referir.

«Estamos prontos para as exigências do jogo e a nossa ambição é jogar ao nosso melhor nível. Temos de estabelecer metas para a nova época, ainda que temos noção que quebrámos o recorde de pontos do clube pela primeira vez em muitos anos. Queremos tentar quebrar esse recorde outra vez, é essa a nossa ambição», acrescentou.