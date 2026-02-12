À margem do rescaldo à derrota na visita ao Manchester City (3-0), Marco Silva deixou uma mensagem aos portugueses que sofrem com «as vicissitudes das tempestades».

«Grande parte do povo português está a sofrer. Um abraço da nossa parte. Esperemos que tudo se resolva e que as pessoas rapidamente consigam ter uma vida normal. Que tudo passe o mais rapidamente possível», disse à DAZN o treinador do Fulham.

Ao encaixar o terceiro desaire consecutivo na Premier League, o Fulham de Marco Silva ocupa o 12.º lugar, com 34 pontos. Segue-se a visita ao Stoke City, para a Taça, no domingo (14h).