Matheus Nunes revela viver o momento mais delicado da carreira. Ao serviço do Manchester City desde 2023, o médio português, de 26 anos, analisou a trajetória dos tetracampeões ingleses.

«Não têm sido semanas fáceis, é um momento complicado para o clube. Nunca passei por isto na minha carreira. Quer dizer, no Wolves, lembro-me de momentos complicados, mas nada como agora. Nunca tantos jogos sem vencer. E aqui é ainda mais difícil, porque este clube é feito para conquistar títulos.»

«A confiança em torno do clube não é a mesma, mas devemos confiar em nós e nos colegas, porque somos a mesma equipa que conquistou a Premier League na última temporada», atirou, em entrevista à DAZN.

Na presente temporada, Matheus Nunes conta com seis assistências e três golos em 20 partidas. No recente dérbi de Manchester foi protagonista por «iniciar» a reviravolta do Man. United.

Numa carreira que despontou pelo Sporting, em 2019/20, o médio rumou ao Wolverhampton em 2022, trocando de residência em Inglaterra na última temporada.

O Manchester City é 7.º no campeonato, com 27 pontos, mais um jogo e menos 12 pontos do que o Liverpool. Na quinta-feira, a turma de Guardiola recebe o Everton (15.º), pelas 12h30.