Sergio Reguilón trocou o Real Madrid pelo Tottenham no último verão e confessou agora, em entrevista ao AS, que uma das principais razões para o fazer, foi José Mourinho.

«Mourinho ligou-me várias vezes antes de eu tomar a decisão. A insistência dele foi um dos motivos que tive em conta porque se me queria tanto ter aqui, por alguma coisa seria», acredita.

Na mesma conversa com o jornal espanhol, Reguilón foi desafiado a contar alguns episódios de Mourinho e relatou um que aconteceu há poucos dias e mostra a preocupação do treinador português com os seus jogadores.

«No dia de Natal, treinámos às 15h e quando cheguei ao balneário tinha uma caixa no meu lugar. Abri e era um leitão. E ele disse-me: ‘sei que vais passar o Natal sozinho, assim não tens de cozinhar e comes bem’», relatou, elogiando o gesto.

«Tem detalhes que as pessoas desconhecem, mas que para um futebolista, são muito importantes. Quando tem de ser duro, é duro, mas é uma pessoa que se preocupa muito connosco», acrescentou.

O espanhol disse ainda que ter Mourinho como treinador dá confiança aos jogadores de que podem ganhar títulos.

«Li que Mourinho ganhou títulos no segundo ano em todos os clubes em que esteve. Eu olho para ele e vejo a autoconfiança que tem e digo: de certeza que vamos ganhar alguma coisa. Vamos ter de ganhar alguma coisa. E é com essa mentalidade que as coisas acontecem», defende.