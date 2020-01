José Mourinho diz que a estreia de Gedson Fernandes como titular no Totenham, na Taça de Inglaterra, frente ao Southampton (1-1), «não foi fácil» para o jovem português, tendo em conta a diferença de intensidade entre a liga portuguesa e a liga inglesa. O treinador confirmou ainda que os Spurs vão acionar a cláusula de compra de Lo Celso que está cedido pelo Betis.

O médio cedido pelo Benfica já tinha jogado frente ao Watford e frente ao Norwich, mas na qualidade de suplente, mas este sábado estreou-se como titular. Jogou 56 minutos até ser rendido por Lamela que acabou por fazer a assistência para o golo de Son Heung-min. «Não foi fácil. A liga portuguesa é disputada com uma intensidade diferente. Ele está habituado a um estilo diferente, portanto não é fácil chegar e estar pronto, particularmente num jogo como este. Há espaços curtos para se jogar, é muito direto… nada fácil. O futebol português é mais parecido com o espanhol do que com o inglês. Foi difícil para ele, mas foi uma boa experiência», referiu o treinador em declarações à Spurs TV.

O treinador português também falou de Giovani Lo Celso, cedido pelo Betis, anunciando que o Tottenham vai acionar a opção de compra, por mérito do próprio jogador. «Está a facilitar a nossa decisão. Tem tido uma evolução incrível desde que chegou. Percebeu o que queríamos, aprende rápido e creio que ele próprio tomou a decisão do clube em acionar a cláusula. É normal, pois ele mereceu-o», declarou.

Neste caso falta esclarecer se os Spurs vão acionar já a cláusula ou apenas no final da época. É que a diferença no custo final é de 8 milhões de euros. O acordo entre os dois emblemas prevê uma cláusula de 32 milhões de euros em janeiro e outra de 40 milhões no final da temporada.