Algumas reações de Mourinho à arbitragem do jogo de domingo do Tottenham com o Manchester City tornaram-se virais e o técnico lamenta que isso tenha acontecido, mas explica que as emoções foram mais fortes do que ele.

«O facto de agora termos o ecrã [com as repetições] à nossa frente não é bom para as nossas emoções», disse o técnico português em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Southampton.

«Vemos exatamente as mesmas coisas que o VAR, mas o VAR não vê tão bem como nós. A minha reação foi baseada no que vi no ecrã, mas pronto, tornei-me viral pelas razões erradas.

«Fiquei muito chateado por o Sterling não ter visto o cartão vermelho [por uma falta duríssima sobre Dele Alli] e depois a situação [marcação de penálti contra o Tottenham] aconteceu outra vez», frisou o técnico dos Spurs, dizendo que o árbitro deveria ter decidido naquela situação em vez de ser o VAR.

«Não aceito erros do VAR. Não cometo erros a jogar na Playstation. Cometo erros quando estou no banco. Quando eu era comentador televisivo não cometia erros. O árbitro pode cometer erros e tenho um grande respeito por eles porque é muito, muito difícil e tudo acontece muito rápido. No VAR eles têm tempo e é mais difícil aceitar e sentimos que estamos a ser muito castigados.»

Na conferência de imprensa, Mourinho criticou ainda o facto de Jurgen Klopp e a equipa principal do Liverpool não marcarem presença no jogo frente ao Shrewsbury, como forma de protesto pela desorganização do calendário inglês.

«O Klopp é o Klopp. Faz o que quer, faz o que a sua direção quer ou deixa que ele faça. Ele faz o que quer, quer as regras permitam ou não.»