Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, assumiu a responsabilidade pela derrota frente ao Arsenal por 3-1, garantindo que «a estratégia não foi boa».

«O desempenho não foi bom, a estratégia não foi boa, as decisões não foram boas, por isso, não foi um bom dia para nós. Definitivamente. Assumo a responsabilidade. Vou ser honesto: quando temos um plano de jogo, temos de tomar decisões sobre quem pretendemos colocar no relvado. As decisões em campo não foram de acordo com o plano de jogo. Não vou individualizar. Mas o plano de jogo não esteve de acordo com os jogadores que estiveram no relvado», afirmou.

No entanto, o técnico rejeita que tenha havido falta de profissionalismo dos seus comandados.

«É outra coisa… Não digo que não fizeram o que eu quero, apenas que não conseguiram. Mérito também, para o adversário, que foi melhor do que nós.»

«Não fomos agressivos suficiente para controlar a dinâmica do meio-campo do Arsenal. Sofremos quando quisemos ir em frente e permitimos que eles se aproximassem da área. Estou mais focado no que tenho de fazer agora. Preparámos bem este jogo, tivemos uma boa reunião, mas não fomos capazes de executar o plano de jogo.»

«Temos de encontrar a direção certa. Sim, estou confiante no futuro, todos no futebol já passaram por situações difíceis. Há que haver uma boa comunicação com os jogadores, acreditar nos jogadores, trabalhar muito e melhorar física e mentalmente a equipa», completou o português.