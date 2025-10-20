Ao terceiro jogo com Nuno Espírito Santo no comando técnico, o West Ham voltou a não vencer: os «hammers» receberam o Brentford esta segunda-feira e perderam por 2-0, em jogo de encerramento da 8.ª jornada da Liga inglesa.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelos visitantes, que, ainda assim, só chegaram ao golo aos 43 mintuos, por intermédio do brasileiro Igor Thiago.

Os «bees» ainda podiam ter dilatado a vantagem antes do intervalo. Já em tempo de descontos, Igor Thiago voltou a marcar, contudo, o golo foi anulado por fora de jogo. O apagão da Amazon Web Services (AWS) fez com que o sistema de fora de jogo semiautomático não estivesse disponível neste encontro e, por isso, o lance foi invalidado pelo VAR com recurso às linhas.

No Snapchat ❌ No Roblox ❌ No Semi-Automated Offside ❌



Igor Thiago's second goal against West Ham was ruled out 'the old fashioned' way due to the impact of today’s global AWS outage, meaning the match has been without the use of Semi-Automated Offside Technology (SAOT). pic.twitter.com/aihXcylZ7o — Match of the Day (@BBCMOTD) October 20, 2025

Insatisfeito com o que viu no primeiro tempo, Nuno Espírito Santo fez três alterações ao intervalo e Mateus Fernandes foi um dos jogadores que ficou no balneário.

Apesar das mexidas, o West Ham voltou a não conseguir ser superior ao adversário. Já com muitos adeptos da casa fora do estádio, o Brentford chegou ao 2-0, com uma finalização de Mathias Jensen (90+5m), na zona de penálti.

Com este resultado, Nuno Espírito Santo falhou a ultrapassagem ao Nottingham Forest. O West Ham é 19.º e penúltimo classificado do campeonato inglês, com apenas quatro pontos, mais dois do que o lanterna-vermelha, o Wolverhampton, e menos um do que o 18.º, o Nottingham Forest.

Já o Brentford, que contou com Fábio Carvalh no banco, sobe ao 13.º posto, com dez pontos.