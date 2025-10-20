Ao terceiro jogo com Nuno Espírito Santo no comando técnico, o West Ham voltou a não vencer: os «hammers» receberam o Brentford esta segunda-feira e perderam por 2-0, em jogo de encerramento da 8.ª jornada da Liga inglesa.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelos visitantes, que, ainda assim, só chegaram ao golo aos 43 mintuos, por intermédio do brasileiro Igor Thiago.

Os «bees» ainda podiam ter dilatado a vantagem antes do intervalo. Já em tempo de descontos, Igor Thiago voltou a marcar, contudo, o golo foi anulado por fora de jogo. O apagão da Amazon Web Services (AWS) fez com que o sistema de fora de jogo semiautomático não estivesse disponível neste encontro e, por isso, o lance foi invalidado pelo VAR com recurso às linhas.

Insatisfeito com o que viu no primeiro tempo, Nuno Espírito Santo fez três alterações ao intervalo e Mateus Fernandes foi um dos jogadores que ficou no balneário.

Apesar das mexidas, o West Ham voltou a não conseguir ser superior ao adversário. Já com muitos adeptos da casa fora do estádio, o Brentford chegou ao 2-0, com uma finalização de Mathias Jensen (90+5m), na zona de penálti.

Com este resultado, Nuno Espírito Santo falhou a ultrapassagem ao Nottingham Forest. O West Ham é 19.º e penúltimo classificado do campeonato inglês, com apenas quatro pontos, mais dois do que o lanterna-vermelha, o Wolverhampton, e menos um do que o 18.º, o Nottingham Forest.

Já o Brentford, que contou com Fábio Carvalh no banco, sobe ao 13.º posto, com dez pontos.