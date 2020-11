Angel Gomes, atualmente a brilhar no Boavista, contou, em entrevista do jornal Independent, como foi difícil cortar o cordão umbilical com o Manchester United, onde fez toda a formação antes de decidir sair para recuperar a «alegria» de jogar de forma regular. O jovem médio conta com Luís Campos o convenceu a ir um ano para o Boavista e como Bruno Fernandes o ajudou a adaptar-se rapidamente à cidade do Porto.

O filho de Gil Gomes, antigo internacional português, campeão do Mundo de sub-20 em 1991, foi sempre apontado como uma futura promessa do United, mas a verdade é que quando chegou a sénior tinha pouco espaço para jogar e Old Trafford. Não foi uma decisão fácil, mas Angel decidiu partir.

«Sabia que ia ser difícil, mas não percebi que ia ser tão intenso ao nível emocional. Dizer adeus aos meus amigos que conhecia desde o início, a todo o staff até ao segurança da entrada. Adorava toda a gente, era o meu mundo. Não foi fácil assimilar a ideia que ia deixar tudo para trás», começa por contar.

Angel Gomes recusou uma boa proposta do United para renovar, uma vez que queria uma equipa que lhe permitisse jogar com regularidade. Em final de contrato, acabou por ser seduzido pelos franceses do Lille, depois de uma conversa com Luís Campo, o diretor desportivo do clube francês. «Falámos durante algumas horas, ele sabia tudo sobre mim e mostrou-me o plano que tinham para mim. Foi exatamente o que precisava de ouvir. No primeiro ano, queriam que fosse jogar para o Boavista. Seria como uma folha em branco, um novo início, falei com o treinador do Boavista e adorei as suas ideias», prosseguiu.

Angel Gomes nunca olhou para o Boavista «como um passo atrás», pelo contrário, «era uma hipótese de arrancar para um novo rumo». «Não queria ir para um clube que me desse o rótulo de jovem-promessa. Queria jogar 90 minutos, ter um papel importante e mostrar o que posso fazer», contou.

Faltava a adaptação a uma nova cidade, mas Bruno Fernandes, natural da Maia, não se poupou a esforços para ajudar Gomes a adaptar-se ao Porto. O internacional português do United tratou praticamente de tudo, «arranjou-me apartamentos para visitar, tratou-me do carro, disse-me onde ir comer».

A verdade é que Angel Gomes conseguiu tudo o que queria no Boavista e, agora, está a corresponder com o seu futebol, com assistências e golos espetaculares.

«Tem sido muito bom. Há um ano nunca imaginaria estar onde estou, mas estou mesmo a gostar. O treinador quer-me sempre perto da bola e envolvido no jogo e isso é perfeito para mim. Sou um jogador ambicioso e estou ansioso pelo que me aguarda. Quero continuar a fazer o que tenho feito para depois chegar ao Lille cheio de confiança», contou ainda.