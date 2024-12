Hugo Oliveira assumiu o cargo de treinador principal do Famalicão e deixou em aberto a função de treinador de guarda-redes no Fulham que, entretanto, foi ocupada por outro português.

Fernando Ferreira, que estava livre desde que saiu do Benfica, aquando do despedimento de Roger Schmidt, vai integrar a equipa técnica de Marco Silva nos londrinos.

O técnico de 46 anos esteve nas 12 últimas épocas nos encarnados, mas também já passou por Sporting, 1.º de agosto e Real SC.

We can confirm the appointment of Fernando Ferreira as Men’s First Team Goalkeeping Coach.



Welcome to Fulham, Fernando! 🧤