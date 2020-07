Hélder Costa assinou em definitivo pelo Leeds, clube ao qual estava emprestado desde o início da época pelo Wolverhampton. O contrato assinado por pelo internacional português é válido por quatro épocas.

Formado no Benfica e com passagens pelo Deportivo Coruña e pelo Mónaco, o extremo, de 26 anos, fez 43 jogos e marcou quatro golos esta época pela equipa treinada por Marcelo Bielsa, que lidera o Championship.

Entretanto, o Wolverhampton também já se pronunciou sobre a saída de um jogador que foi bastante importante na subida dos Wolves à Premier League, desejando-lhe sucesso.

We'd like to wish Helder Costa the very best for the next stage of his career.



His move to @LUFC became permanent today.



🐺🤝 pic.twitter.com/JUhKxbNa7f