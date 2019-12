Rui Patrício afirmou que considera Carl Ikeme, guarda-redes dos Wolves que em 2018 se retirou por causa de uma leucemia, uma inspiração.

«O Carl é um exemplo por causa da forma como contornou a situação e admiro-o muito», disse Rui Patrício em entrevista ao jornal Express & Star.

«Ele esteve cá no centro de treinos na semana passada. Ele estava no médico quando olhei para ele e pensei que era uma pessoa admirável pela forma como trabalhou duro e lidou com este problema.»

O guarda-redes português explicou que é por causa de Ikeme que não aceita a camisola número um do Wolverhampton.

«Para mim ele ainda é sem dúvida o número um e merece aquela camisola porque teve um problema que pode acontecer a qualquer um de nós.»

«Ele é o número um. O número é dele porque o merece, porque é um exemplo pela forma como olha para a vida», frisou o guardião, que falou sobre o seu percurso nos Wolves.

«Esta época tem sido excelente. Ainda melhor do que a passada, porque com o mesmo número de jogos da temporada passada temos mais um ponto. Queremos mais, melhor, queremos crescer.»

«No ano passado tudo era novo para mim. Sempre tinha jogado em Portugal, só mudei no ano passado para um mundo novo, uma casa nova, um novo clube, pessoas novas. Uma língua nova também», explicou Rui Patrício.

«Esta época estou melhor, já me sinto mais em casa, mas ainda quero crescer como jogador e falar mais inglês», frisou o guardião, que acrescentou: «Já estou contente com o meu inglês, mas ainda não é suficiente para uma entrevista.»