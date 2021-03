Pouco mais de um ano depois de ter chegado ao Manchester United, não haverá um único adepto inglês que não reconheça o enorme valor ao médio português e o significado que a sua contratação teve para o clube.

Nesse sentido, a BBC quis tentar conhecer um pouco melhor o internacional português, sobretudo para entender a força mental que demonstra e que ajudou a motivar os companheiros, dando uma força-extra ao clube.

Uma das pessoas ouvidas foi Gonçalo Paciência, avançado agora no Schalke 04, que conhece Bruno Fernandes desde a adolescência e que resume aquilo que permitiu ao amigo dar a volta a um mau momento do Manchester United.

«Há vários tipos de líderes. Aqueles que falam, os que dão o exemplo para serem seguidos e os que incentivam. O Bruno é um misto dos três. É um líder natural», defende.

José Peseiro, por seu turno, contou alguns detalhes de como era trabalhar com Bruno Fernandes e a até que ponto ia a dedicação do médio.

«Ele queria treinar muito, mais até do que o possível. O treinador tem de lhe dizer: ‘Bruno, pára!’. Porque ele queria treinar todos os minutos do dia. No final do treino queria ficar a rematar. Se houvesse ali uma bola, já sabíamos que iria fazer alguma coisa com ela, mesmo que fosse antes do treino, durante ou depois. Ele adorava», começa por dizer.

«Até lhe perguntava: ‘tu dormes com a tua mulher ou com a bola?’», brinca o treinador que é o atual selecionador da Venezuela.

Já quanto ao impacto de Bruno Fernandes nos red devils, Peseiro não tem dúvidas.

«É um jogador barato, se compararem aquilo que ele custou com o rendimento que tem no Manchester United, com golos e assistências», aponta.