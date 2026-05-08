Premier League: Bruno Fernandes eleito melhor jogador do ano pelos jornalistas
Português superou Declan Rice e Erling Haaland para vencer o prémio
Português superou Declan Rice e Erling Haaland para vencer o prémio
Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da Premier League pelos jornalistas ingleses. O A Football Writers Association (FWA), composta por 900 votantes, voltou a atribuir o prémio a um jogador do Manchester United 16 anos depois – o último foi Wayne Rooney em 2010.
O médio português recebeu 45 por cento dos votos, superando Declan Rice do Arsenal (segundo) e Erling Haaland do Manchester City (terceiro).
Uma época histórica permitiu a Bruno Fernandes vencer o troféu que existe desde 1947. O ex-Sporitng, recorde-se, é já o jogador do United com mais assistências na Premier numa época, com 19.
Está, inclusive, a apenas uma assistência do recorde da competição – 20 assistências - que pertence a Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Faltam ainda três jornadas por jogar.
O prémio culmina também com a época positiva dos red devils – que ocupam a terceira posição e já garantiram o acesso á Liga dos Campeões da próxima temporada.
Bruno Fernandes leva 27 participações diretas para golo na Premier League – 19 assistências e oito golos.
Goalscorer.— Manchester United (@ManUtd) May 8, 2026
Assist provider.
Award winner.
Presenting @TheOfficialFWA Footballer of the Year for 2025/26: @B_Fernandes8! 🏆❤️ pic.twitter.com/HfDMeepM33