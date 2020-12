Bruno Fernandes fez um balanço do primeiro ano ao serviço do Manchester United, em entrevista ao canal do clube, congratulando-se com o que já conseguiu, mas sempre apontando mais para cima. O internacional português quer continuar a melhorar os seus fantásticos números na Premier League e, acima de tudo, quer chegar ao final da temporada com títulos.

«Estes primeiros onze meses foram fantásticos para mim. É claro que os meus principais objetivos ainda não os alcancei, até agora, que são troféus, mas acho que ainda os podemos conseguir em 2020/21. Mas o balanço sobre o que fizemos nos últimos meses é muito bom. Estou muito contente por estar aqui e por fazer parte deste grande clube», começa por contar o internacional português.

O médio chegou ao clube em janeiro e impôs-se praticamente de forma instantânea. «Foi um conjunto de todas as coisas que me ajudaram. A família ajuda-me todos os dias, é com eles que passo mais tempo. Na verdade, a maior parte do tempo passo com os meus companheiros, tento aproveitar ao máximo o tempo em que estou em casa. Agora ainda mais, com o vírus, temos de estar em casa, temos de estar com a família. Não podes sair tanto como fazias antes, mas a minha família está sempre presente e sei que vou poder contar com eles para o resto da temporada. O que mais me ajudou a adaptar-me ao clube e à Premier League foram os meus companheiros, todo staff. Foram mesmo importantes para mim quando cheguei. Deram-me confiança e desde o primeiro instante que senti que fazia parte da família», contou

Uma entrada de rompante na liga inglesa, com assistências e golos. «A equipa ajudou-me muito a integrar-me e a entrar bem na Premier League. Os meus companheiros tornaram as coisas muito fáceis. Quando jogas com este tipo de jogadores, com esta qualidade, fica tudo mais fácil, mas também obrigam-te a ser melhor a cada dia. A maioria dos jogadores não conhecia o Bruno quando cheguei. No início pode ter sido surpreendente, mas o mais importante para mim é ir melhorando dia após dia, jogo após jogo. Quando começas a jogar, os jogadores passam a conhecer-te melhor e precisas de melhorar», acrescentou.

Mas Bruno Fernandes diz que, mais importante do que marcar golos, é mesmo ganhar jogos. «Sim, claro que fico contente quando marco golos, mas também é importante não sofrer golos. No final das contas, o mais importante são mesmo os três pontos, significa que conseguimos o nosso objetivo. Não interessa marcar seis golos, se três forem suficientes para ganharmos. Se ficar 3-2 vamos para casa com o mais importante. Claro que que quero vencer, marcar golos e poder mostrar as minhas melhores qualidades, mas o mais importante para a equipa são os três pontos. Sei que os adeptos querem ver golos, querem ver qualidade, querem ver magia, mas para nós o importante é ganhar», destacou.

Bruno Fernandes marcou 12 golos na época passada e na presente temporada já marcou 14. «Como já disse muitas vezes, é fácil quando jogas no United. Tens tantos jogadores bons à tua volta e isso acaba por te ajudar a ser melhor. Eu também procuro que eles sejam melhores. Os números são muito bons, mas continuo a sentir a necessidade de melhorar porque sei que vai tornar-se mais difícil, jogo após jogo, porque os outros já te conhecem melhor. Quero acabar esta época com mais golos e assistências do que jogos, isso seria muito bom», referiu.

Uma das imagens de marca de Bruno Fernandes é a forma característica como marca as grandes penalidades, um movimento que tem vindo a ser imitado por outros jogadores. «Tenho visto alguns nas redes sociais. É bom ver alguém fazer o que tu fazes. Não é um movimento do Bruno Fernandes, é um movimento que eu faço e que que qualquer pessoa pode fazer. Mas quando um jogador se refere a ti e diz que quer fazer o mesmo, é mesmo bom. Os jogadores inspiram se uns aos outros e se alguém quer fazer o mesmo que tu fazes é porque estás a fazer um bom trabalho. Estás no caminho certo», comentou.

Outra característica de Bruno é a forma efusiva como festeja os golos, mesmo os dos companheiros, como aconteceu com o golo de Wan-Bissaka frente ao Newcaste. «O espírito do grupo é importante. Somos como uma família, passamos muito tempo juntos. Temos de ter uma boa relação para depois também termos uma boa conexão em campo. Não fui só eu, foram todos, ninguém sabia que ele rematava assim. Acho que foi o primeiro golo dele pelo United, o primeiro golo na Premier League. Toda a gente ficou surpreendida, porque mesmo nos trenos ele não remata assim», revelou.

A entrevista acabou com uma série de perguntas rápidas. Golo preferido pelo United? «É o próximo espero eu». Assistência preferida? «Penso que foi frente ao Leipzig, para o Rashford. Quando estás no centro do relvado, tens de ter noção do espaço, se estás marcado ou não, quem te vai pressionar, onde estão os teus companheiros. Gosto desse tipo de passes, ao primeiro toque a lançar alguém que vem de trás. Tens de pensar rápido e agir rápido, mas, como já disse, com jogadores desta qualidade à frente é mais fácil. O Rashford é muito rápido só tenho de lhe meter a bola à frente», contou.

Quanto à melhor exibição da época. «Não sei. É difícil escolher um jogo. Claro que quando marcas, as pessoas lembram-se mais facilmente. Mas gostei dos 45 minutos frente ao West Ham. Entrei com a mentalidade certa, positivo, estava em forma, foi tudo perfeito e, depois de termos estado a perder por 0-1 ganhámos por 3-1. Foi um dos meus melhores jogos no clube. Mas já foram vários em que estive bem, sempre com espaço para melhorar, claro», referiu.

Quanto aos objetivos até ao final da época. «Digo sempre o mesmo. No início da época digo que temos de lutar por todas as competições em que estamos. Agora digo o mesmo. Taça da Liga, Taça de Inglaterra, Liga Europa e Premier League. Temos de ir por todas, temos equipa para isso. Enquanto for possível, tens de acreditar que podemos lutar por todas as competições», comentou.

O mais importante para Bruno Fernandes é mesmo chegar ao final da época com títulos, os prémios individuais ficam para segundo plano. «Para mim os troféus são o mais importante. É claro que os prémios individuais também são importantes para os jogadores, não vou dizer que não quero ser o melhor jogador da Premier League, quero ser, mas com a equipa a ganhar títulos. Também quero ajudar os meus companheiros a serem os melhores da época. Se um de nós for o melhor da temporada quer dizer que fizemos as coisas bem», destacou ainda.