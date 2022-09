Os mais atentos viram, no final do jogo de sábado entre o Tottenham e o Fulham, um sentido abraço entre Richarlison e Marco Silva.

A relação entre ambos é antiga. Foi o técnico português que levou o brasileiro para Inglaterra, em 2017, quando o contratou ao Fluminense para o Watford. E foi também Marco Silva que o levou no ano seguinte para o Everton, clube do qual Richarlison se tornou figura, em quatro épocas de grande nível, que lhe permitiram este ano mudar-se para o Tottenham.

Foi fácil perceber, por isso, a razão pela qual o extremo brasileiro ofereceu a camisola a Marco Silva após o reencontro. Mas o agradecimento não se ficou por aí.

Após o jogo, Richarlison recorreu às redes sociais para mostrar novo gesto de gratidão ao treinador do Fulham, partilhando uma imagem do cumprimento entre os dois, com uma mensagem sentida: «Gratidãod a esse “cara” que acreditou em mim. Você mudou a minha vida. Obrigado, Marco Silva.»